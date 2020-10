Incidente a Lurago Marinone: feriti due uomini FOTO

Incidente a Lurago Marinone: feriti due uomini.

Incidente a Lurago Marinone: feriti due uomini

Terribile schianto poco dopo le 12 di oggi, sabato 31 ottobre 2020, in viale Varese a Lurago Marinone. Ad avere avuto la peggio nell’incidente sono stati i due uomini, di 22 e 36 anni, a bordo un Suv che si stava immettendo nella rotonda. Sul posto sono arrivati in codice rosso i Vigili del Fuoco, la Croce Azzurra di Rovellasca, un’auto medica e l’elisoccorso di Como. Fortunatamente meno grave del previsto la situazione: i feriti sono stati trasportati in ospedale non in pericolo di vita.