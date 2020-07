Incidente a Lurago Marinone grave un uomo FOTO

Incidente a Lurago Marinone. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, sabato 4 luglio 2020.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, in viale Varese c’è stato uno scontro tra auto e moto. Sul posto due ambulanze e un’automedica. Un uomo di 44 anni, in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.