Incidente a Lurago SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 28 e il 29 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Lurago

L'impatto tra auto è avvenuto in via Roma, a Lurago d'Erba intorno alle 23. Sul posto un'ambulanza che ha soccorso quattro persone, tre uomini di 25, 21 e 44 anni e una donna di 30. I feriti sono poi arrivati in ospedale in codice verde. Spetterà ai Carabinieri di Cantù ricostruire l'accaduto.