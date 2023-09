Incidente a Lurate Caccivio nella notte: 25enne cade con la moto, è grave

È successo nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre 2023 a Lurate Caccivio, in via Varesina. Un ragazzo di 25 anni, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta cadendo rovinosamente al suolo.

L'arrivo dei soccorsi, in codice rosso

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 2. Proprio a quell'ora è arrivata la prima chiamata al 118 che ha subito attivato un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate per soccorrere il giovane. Una volta sul posto hanno attuato le manovre di primo soccorso per poi trasportarlo al Sant'Anna in codice rosso, in gravi condizioni di salute.

L'aggiornamento

Il 25enne è in ancora in Rianimazione, la prognosi rimane riservata.

Il luogo dell'incidente