Incidente a Lurate Caccivio: scontro auto moto sulla Varesina

Incidente a Lurate Caccivio intorno alle 13.35 di oggi, venerdì 16 settembre 2022.

Incidente a Lurate Caccivio: scontro auto moto

L'incidente è avvenuto sulla Varesina, sul posto in codice rosso la Sos di Olgiate Comasco, la Cri di San Fermo della Battaglia e l'automedica allertate in codice rosso. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un'auto stava uscendo da via Monterotondo, svoltando a sinistra in direzione di Villa Guardia e immettendosi così sulla Varesina, in quel momento però sopraggiungeva una moto, guidata da un adolescente, che viaggiava sulla Varesina e andava da Villa Guardia verso Olgiate Comasco. Nell'impatto il giovane ha fatto un volo di diversi metri.

Nel luogo dell'incidente sono arrivate anche due auto della Polizia locale per i rilievi e per far fluire il traffico, che procede a senso unico alternato. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ferita, in maniera lieve, anche la donna che era alla guida dell'auto.