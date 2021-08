Incidente a Lurate Caccivio: scontro tra moto e furgone

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 agosto 2021, c'è stato un incidente a Lurate Caccivio.

Incidente a Lurate Caccivio

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, intorno alle 16.10, una moto stava transitando in via Giotto, direzione via Repubblica, quando ha impattato contro un furgone. Coinvolte due persone: un ragazzo di 18 anni e un uomo di 49, nessuno dei due avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto la Cri di Lurate per i soccorsi.