Incidente a Lurate: coinvolto un uomo in monopattino

É successo nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio 2022. Intorno alle 2.45 un 46enne che si trovava a bordo del suo monopattino, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, é finito sull'asfalto in via Varesina a Lurate Caccivio.

Sul posto sono intervenuti la Cri di Lurate e un'auto medica che hanno trasportato l'uomo in codice giallo, media gravità, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.