Incidente a Lurate: investito ciclista 60enne

Sinistro a Lurate Caccivio questo pomeriggio, sabato 25 giugno 2022, intorno alle 13.45. L'incidente si è verificato in via Appiano, al confine tra Oltrona San Mamette e Lurate Caccivio e ha visto coinvolti un automobilista e un ciclista. Ad avere la peggio quest'ultimo, un 60enne, che è finito sull'asfalto. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto un'ambulanza della Cri di Lurate che ha soccorso il ciclista e lo ha trasportato in ospedale.