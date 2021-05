Incidente a Malnate al confine con Solbiate con Cagno: un morto

Non c’è stato nulla da fare per una delle tre persone coinvolte nel tremendo incidente avvenuto stasera, 26 maggio, a Malnate (provincia di Varese) in via Primo Maggio.

Tremendo incidente a Malnate: un morto

Lo schianto, violentissimo, è avvenuto poco prima delle 18 in via Primo Maggio, al confine con Solbiate con Cagno. A scontrarsi due auto, finite accartocciate a causa dell’impatto. A bordo tre persone: un 23enne, un 32enne e un 57enne.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso due ambulanze, i Vigili del Fuoco della sede di Varese, i carabinieri e anche un elisoccorso partito da Como. Per il 57enne però non c’è stato nulla da fare, è stato estratto senza vita dalle lamiere della sua auto. Gli altri due coinvolti sono stati liberati grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e sono fuori pericolo, trasportati in codice giallo in ospedale. Da chiarire la dinamica dell’incidente.