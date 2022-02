Incidente a Como scontro tra auto e bus SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Mariano, auto fuori strada

L'impatto è avvenuto intorno alle 3, in via per Novedrate. A finire fuori strada con l'auto è stato un giovane di 18 anni. Sul posto la Croce Bianca di Mariano che l'ha soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna.

Incidente a Como scontro tra auto e bus

Intorno alle 5.40 da segnalare anche un incidente a Como, in via Varesina. Lo scontro è avvenuto tra un auto e bus. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

Sempre a Como, poco prima delle 3, un'intossicazione etilica. In via Valsassina, alle 22.45, c'è stato invece un incendio vettura.