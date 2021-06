Incidente a Mariano: centauro 50enne finisce sull'asfalto in viale Lombardia.

Attimi di paura intorno alle 10 di questa mattina, sabato 26 giugno 2021, a Mariano Comense. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine un motociclista di 50 anni è finito sull'asfalto in viale Lombardia. Sul posto sono subito intervenute la Croce Bianca di Mariano e un'auto medica che hanno soccorso l'uomo fortunatamente non ferito in modo grave. E' stato comunque trasportato in ospedale a Cantù per accertamenti.