Incidente a Merone auto finisce fuori strada SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Merone auto finisce fuori strada

Intorno alle 4 un’auto, con alla guida un uomo di 64 anni, è finita contro un ostacolo. L’incidente è avvenuto sulla Sp41 dove è intervenuta anche un’ambulanza. Fortuntamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche un malore a Carate Urio, in via Diaz, per un 20enne. Soccorsi anche a Como, in zona ferrovia. In questo caso un 21enne è stato trasportato all’ospedale di Cantù.