Incidente a Merone: auto si ribalta, illesa 49enne.

Incidente a Merone: auto si ribalta, illesa 49enne

Attimi di paura nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022. Poco dopo mezzanotte e mezza infatti in via Cesare Battisti a Merone una donna di 49 anni, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della sua auto, si è ribaltata finendo la sua corsa sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti, in codice rosso, i Vigili del fuoco e un'ambulanza della Sos di Lurago. Miracolosamente però la donna è rimasta illesa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.