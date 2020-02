Incidente a Merone, scontro tra auto SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Merone, scontro tra auto

L’impatto è avvenuto in via Cavour, intorno alle 23.30. Ferita una donna di 37 anni che è stata trasportata in codice verde all’ospedale. Spetterà poi alle Forze dell’ordine, stabilire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Incidente anche Cirimido, lungo viale Veneto. Soccorsa una giovane di 18 anni e una donna di 43. Sul posto la Sos di Appiano che è rientrata all’ospedale in codice giallo. Da segnalare anche un malore a Colverde intorno alle 3.30.