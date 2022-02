Incidente a Merone SIRENE DI NOTTE

I dati

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Merone

L’episodio è avvenuto intorno alle 21, a scontrarsi sono state due auto in via San Gerolamo. Soccorsa una giovane di 22 anni che è stata trasportata in codice verde all’ospedale.

Alle 23.50, da segnalare anche un evento violento, classificato come aggressione a Gravedona. Un 49enne è finito in ospedale in codice verde. Indagano i Carabinieri di Menaggio. Intorno alla 1 a Como un lieve malore in piazzale San Gottardo.