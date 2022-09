Incidente a Merone: tra i coinvolti, anche un bambino di 2 anni. E' successo poco prima delle 11 di oggi, domenica 25 settembre 2022.

Lo scontro è avvenuto in via Appiani, poco distante dal civico 12. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si sarebbe trattato di uno scontro tra due auto, che ha coinvolto quattro persone, tra cui un bambino di 2 anni. Sul posto si sono portati i soccorritori del Lariosoccorso di Erba e della Croce verde di Bosisio Parini. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Vigili del fuoco. L'intervento dei soccorritori sul luogo dell'incidente è stato allertato in codice giallo: i coinvolti sono stati successivamente portati all'ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.