Incidente a Montano Lucino SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Montano Lucino

L’impatto è avvenuto in via Roma, all’altezza del civico 16 intorno alle 20.40. A scontrarsi sono state due auto, con un 37enne che ha avuto la peggio. Soccorso dall’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Da segnalare anche una caduta a Villa Guardia per un bambino di 7 anni. Il piccolo è poi stato trasportato in codice verde all’ospedale. Un malore poi all’interno di un impianto lavorativo per un 59enne.