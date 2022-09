Incidente a Montano Lucino tra due auto: tre coinvolti, un ferito.

Scontro tra due automobili, poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 17 settembre 2022,tra via Valtellina e via dell'Industria a Montano Lucino. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine i due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Sul posto i Vigili del Fuoco e un'ambulanza della Cri di San Fermo. Tre le persone coinvolte: un ragazzo di 19 anni e due donne di 53 e 52 anni. Solo un ferito, trasportato in codice giallo (media gravità) in ospedale.