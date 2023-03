Oggi, martedì 14 marzo 2023, si è verificato un incidente a Montesolaro, frazione di Carimate: la causa scatenante del sinistro un malore accusato da un uomo mentre era alla guida.

Incidente a Montesolaro: la causa è un malore alla guida

È successo tutto in via Nobili Calvi, la principale via della frazione, poco prima delle 14 di questo pomeriggio. Un uomo di 54 anni, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua auto perdendone così il controllo. La corsa dell'auto si è poi fermata all'altezza dell'incrocio con via alle Muselle.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi sanitari con un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e un'automedica. Presenti anche i Carabinieri di Cantù e l'emodinamica di Como.

L'uomo, dopo i primi accertamenti da parte dei soccorsi, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Il luogo dell'incidente