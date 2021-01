Incidente a Montorfano, quattro auto coinvolte e una finisce nella rivetta FOTO

Incidente a Montorfano, nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 gennaio 2021.

Incidente a Montorfano, quattro auto coinvolte e una finisce nella rivetta

L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30, in via Mandane, poco distante dal confine con Capiago Intimiano. I soccorsi sono stati allertati con due ambulanze e un’automedica. Coinvolte nell’incidente quattro auto e sei persone. Nessuna sarebbe grave, un giovane di 19 anni è stato soccorso in codice verde. Un’auto è finita nella rivetta. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Como per i rilievi. Difficoltà anche per quanto riguarda il traffico, completamente bloccato.