Incidente a Novedrate e tre auto in fiamme a Guanzate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 17 e l'18 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Novedrate con tre feriti

L'impatto tra auto è avvenuto in via Provinciale Novedratese poco prima delle 23. Sul posto due ambulanze e un'automedica che hanno soccorso tre persone di 27, 61 e 66 anni. Dopo le prime cure i soccorsi hanno fatto rientro in ospedale coi feriti in codice giallo e verde. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Cantù per la dinamica, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Incendio a Guanzate

Alle 4 i Vigili del fuoco sono stati nuovamente allertati, questa volta a Guanzate per un incendio in una villetta di via Carrara. Le squadre provenienti dai distaccamenti di Appiano Gentile, Lomazzo e dalla sede di Como, sono intervenuti con quattro mezzi e hanno spento le fiamme che avevano coinvolto tre veicoli. Non si segnalano feriti. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.

Altri interventi

Da segnalare anche uno scontro tra auto e moto a Lurate, in via Varesina. Feriti due giovani di 22 anni. Sono stati trasportati in codice giallo e verde in ospedale. Un malore invece a Vertemate per una donna di 45 anni.