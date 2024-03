Incidente a Novedrate: feriti due giovani

Questa mattina, venerdì 1 marzo 2024, a Novedrate si è verificato un incidente tra due vetture in via per Cimnago: i due conducenti, due ragazzi, sono rimasti feriti nell'impatto.

L'intervento dei soccorsi

Il fatto si è verificato intorno alle 7 di questa mattina con conseguente circolazione della strada interrotta fino alle 8.30. Sul posto si sono precipitati i soccorsi in codice giallo con due ambulanze: una volta valutata la situazione hanno deciso per il trasporto in ospedale dei due feriti sempre in codice giallo. Insieme al 118 presenti anche i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco.

Il luogo dell'incidente