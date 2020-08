Incidente a Olgiate: ciclista finisce sull’asfalto SIRENE DI NOTTE

Incidente a Olgiate: ciclista finisce sull’asfalto.

L’allarme è stato lanciato qualche minuto prima delle 23 di ieri sera, 14 agosto 2020. A Olgiate Comasco, sulla Statale 342 è stato investito un ciclista che è finito sull’asfalto. Sul posto la Sos di Olgiate che ha soccorso il ragazzo, un 20enne, e lo ha trasportato in ospedale a Tradate in codice verde per accertamenti. Allertati anche i Carabinieri.