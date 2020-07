Incidente a Olgiate Comasco, ferite due donne FOTO

Incidente a Olgiate Comasco, ferite due donne. Sono state trasportate all’ospedale di Tradate.

Incidente tra due automobili

Lo scontro è avvenuto oggi, giovedì 2 luglio 2020, intorno alle 11.15. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale, giunta immediatamente sul posto. Stando a quanto è stato possibile ricostruire una Renault Modus si è scontrata con un’Opel all’altezza dell’incrocio tra via Fermi e via Grandi. A rimanere ferite due donne, una di 28 anni, residente a Viggiù, e una di 55 anni di Olgiate Comasco. Allertati i soccorsi, un’automedica e un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile, arrivate sul posto in codice rosso. Fortunatamente l’impatto è stato meno grave del previsto e le due protagoniste sono state trasportate in ospedale in codice verde.