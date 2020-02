Incidente a Olgiate Comasco in via Milano. Strada chiusa alla circolazione FOTO e VIDEO

Intorno alle 13 di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, c’è stato un incidente a Olgiate Comasco.

Incidente a Olgiate Comasco in via Milano. Strada chiusa alla circolazione

L’impatto è avvenuto in via Milano, nei pressi dell’intersezione con la statale Briantea, in centro. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un pick-up, modello Mitsubishi, guidato da un olgiatese, saliva verso il centro, una Yaris è uscita dal parcheggio lungo la strada, probabilmente senza guardare. Inevitabile l’impatto. Alla guida della Yaris c’era una donna di Castelnuovo Bozzente, a bordo altre tre donne. L’auto era sostituitiva visto che un mese fa il mezzo di proprietà era stato dannegiato a causa di un impatto contro un cinghiale, uscito improvvisamente sulla strada a Vedano Olona.

Una ragazza estratta dall’auto

Presenti i Carabinieri per i rilievi insieme a due ambulanze e l’automedica. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per aprire la portiera posteriore dell’auto. Soccorsa una ragazza, estratta dall’auto, rimasta cosciente. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata chiusa alla circolazione.