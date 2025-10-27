Incidente a Olgiate Comasco: scontro tra auto, una si ribalta

Soccorsi sul posto a Olgiate Comasco, per un incidente stradale: scontro tra due auto. Via San Giorgio chiusa al traffico.

Incidente in via San Giorgio

Intorno alle 8 di oggi, lunedì 27 ottobre, soccorsi allertati per un incidente stradale a Olgiate Comasco, in via Roma, nei pressi del supermercato “Lidl”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Volkswagen T-Cross stava percorrendo via Angelo e Mary Roncoroni quando si è scontrata con una Renault Kadjar che viaggiava sulla strada statale, in direzione Como. Dopo l’impatto, avvenuto all’altezza della rotatoria, la Volkswagen T-Cross è finita contro un muretto, ribaltandosi in via San Giorgio. A quanto risulta, la conducente dell’auto T-Cross era cosciente.

Via San Giorgio è attualmente chiusa al traffico.

Soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunte un’auto medica, un’ambulanza e il personale sanitario, la Polizia locale, i Carabinieri e i Vigili del fuoco delle sedi di Como e Appiano Gentile.

In corso le operazioni di rimozione del veicolo dalla strada.