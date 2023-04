Incidente a Olgiate Comasco: si ribalta in curva con l'auto.

E' successo questa mattina, sabato 8 aprile 2023, alle prime luci dell'alba. Intorno alle 6.30 infatti, per cause an cora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una vettura è finita fuori strada in via Vittorio Emanuele, altezza della curva con lo stop di via Carducci. Miracolosamente il 23enne alla guida è uscito illeso dall'abitacolo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, un'ambulanza della Sos di Olgiate e un'auto medica, ma il trasporto in ospedale non è stato necessario.