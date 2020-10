Incidente a Olgiate Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Olgiate Comasco

L’impatto tra auto è avvenuto intorno alle 21.40, in via Gerbo. Sul posto ambulanza e automedica. Per fortuna non è stato necessario il trasporto in ospedale per le persone coinvolte.

Si segnalano anche due lievi malore a Mozzate e Cantù. A Como invece, intorno alle 3, in piazzale San Gottardo è stato soccorso un giovane di 26 anni. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice verde all’ospedale.