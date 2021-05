Incidente a Olgiate Comasco, soccorsi due 16enni SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Olgiate Comasco, soccorsi due 16enni

Poco prima delle 22, in piazza Italia, a scontrarsi sono state una moto e un’auto. Sul posto due ambulanze e l’automedica che hanno soccorso due giovani di 16 anni, un ragazzo e una ragazza, e una donna di 33. Due i feriti, portati in codice verde all’ospedale. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, sono arrivati i Carabinieri di Como.