Incidente a Olgiate e un ragazzo soccorso a Como SIRENE DI NOTTE

Ecco come si sono mossi i soccorritori nella notte tra sabato 11 e domenica 12 settembre.

Incidente a Olgiate Comasco per una 19enne

Poco prima di mezzanotte una giovane di 19 anni è stata soccorsa in via Boscone a Olgiate Comasco. Stando a quanto è stato possibile sapere la giovane automobilista è finita fuori strada. Immediata la chiamata al “112” e sul posto è giunta l’ambulanza della Sos di Olgiate e l’automedica. In via Boscone anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La 19enne, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna.

Soccorso un minorenne a Como

Poco dopo le 22.30, invece, a Como in via Giancarlo Puecher i soccorsi sono intervenuti per un 17enne che è caduto rovinosamente al suolo. Il minorenne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Valduce di Como dalla Croce rossa di como. Sul posto anche gli uomini della Questura.