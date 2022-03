Incidente a Olgiate in via Boscone: un ferito grave SIRENE DI NOTTE

Soccorsi al lavoro

Uno dei coinvolti é stato portato in ospedale con il codice di massima gravità.

Incidente a Olgiate in via Boscone: un ferito grave.

Schianto tra un'auto e una moto questa mattina, martedì 1°marzo 2022, intorno alle 6.30. Da quanto é stato possibile ricostruire finora un'auto che usciva da via Tommaso e una motocicletta che viaggiava sulla provinciale in direzione Como si sarebbero scontrate e nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte due persone.

Sul posto sono intervenute l'auto medica e un'ambulanza della Sos di Olgiate. Per uno dei coinvolti, un uomo di 34 anni, la situazione sarebbe grave tanto che i soccorritori l'hanno trasportato in codice rosso, massima gravità, in ospedale.