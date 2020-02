Incidente a Olgiate: scontro tra furgone e auto in via Tarchini FOTO

Incidente a Olgiate Comasco : scontro tra furgone e auto in via Tarchini FOTO

Incidente a Olgiate

Allarme in codice rosso oggi, giovedì 20 febbraio 2020, intorno alle 12.15. Due mezzi, un furgone e una Fiat Panda, si sono scontrati a Olgiate Comasco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto sarebbe uscita in contromano da via Roncoroni, a pochi metri dalla sede Sos di Olgiate. Uscita in via Tarchini si è scontrata con un camion Ford che transitava sulla strada, finendo poi entrambi contro il muro.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e due ambulanze della Cri di Uggiate e della Cri di Lurate che hanno soccorso i feriti: una donna di 62 anni e una bimba di 8 e due uomini. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso al traffico temporaneamente sia via Tarchini dalla statale a salire e via Roncoroni dall’intersezione con via Tarchini.

