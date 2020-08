Incidente a Olgiate: terribile schianto tra auto e moto, grave 19enne

Incidente a Olgiate: terribile schianto tra auto e moto.

Scontro tra un’auto e uno scooter questo pomeriggio, intorno alle 16.15, in via Milano a Olgiate Comasco, all’incrocio con via Segantini. Ad avere avuto la peggio nell’incidente è stato un ragazzo di 19 anni che viaggiava sulla due ruote e che è finito sull’asfalto.

Il primo ad accertarsi delle condizioni del 19enne è stato l’uomo alla guida dell’auto che ha prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate d’urgenza due auto mediche e un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. Il ragazzo è in gravi condizioni tanto che il trasporto in ospedale è in codice rosso.

In posto per i rilevamenti del caso gli agenti della Polizia Locale, la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Attualmente la strada è chiusa al traffico. Secondo una prima ricostruzione, sembra che entrambi i mezzi procedessero verso il centro del paese e che l’auto abbia colpito lo scooter al momento della svolta a sinistra.