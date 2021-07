Nella mattinata di oggi, giovedì 1 giugno 2021, si è verificato un incidente a Orsenigo.

Incidente a Orsenigo si ribalta con l'auto e finisce nella rivetta

L'allarme è scattato d'urgenza, in codice rosso, intorno alle 9.20 sulla Statale Briantea. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'automobilista, un uomo di 53 anni che procedeva in direzione Bergamo, si sarebbe ribaltato per schivare un ciclista che stava girando verso il benzinaio. Nella carambola la vettura è poi finita nella rivetta a lato strada. Oltre all'ambulanza, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Erba e la Polizia locale Briantea. Per l'uomo un grandissimo spavento ma non avrebbe riportato ferite gravi.