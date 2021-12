Incidente a Orsenigo SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente a Orsenigo

L'impatto è avvenuto intorno alla 1.45, in via Milanese. A scontrarsi sarebbero state due auto. Sul posto sono intervenute un'automedica e tre ambulanze. Soccorse tre giovani, due di 27 anni e una di 21. Sono poi state trasportata in codice giallo agli ospedali di Erba, Cantù e Lecco. Per i rilievi sono arrivati i Carabinieri di Como.