Incidente a Ponte Lambro: finisce fuori strada con l’auto SIRENE DI NOTTE

Incidente a Ponte Lambro: finisce fuori strada con l’auto in via 11 febbraio.

Incidente a Ponte Lambro

I soccorsi sono stati chiamati a intervenire poco dopo l’1.30 del mattino in via 11 febbraio a Ponte Lambro. Un uomo di 49 anni alla guida della sua auto era infatti finito fuori strada. Sul posto è arrivata la Sos di Canzo che ha trasportato l’uomo in codice verde all’ospedale di Erba. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilevamenti del caso.