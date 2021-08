Incidente a Porlezza SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Porlezza

Impatto tra auto e moto intorno alle 22, in via Osteno. Sul posto automedica e Croce Azzurra di Porlezza hanno soccorso un 17enne e una donna di 47 anni. Un ferito è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Gravedona.

Da segnalare anche due cadute da moto, la prima a Villa Guardia, con un 19enne finito in codice giallo all'ospedale, la seconda invece a Lipomo per un uomo di 36 anni, in questo caso senza trasporto in ospedale.

Intorno alle 23 invece, ad Inverigo, c'è stato un evento violento, classificato come aggressione, in via Magni. All'ospedale di Erba, in codice verde, è finito un 28enne. Spetterà poi ai Carabinieri di Cantù ricostruire quanto accaduto. Malori invece a Domaso e Torno, oltre ad un infortunio sportivo a Ponte Chiasso, in via Bellinzona.