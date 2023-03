Incidente a Renate, grave un 24enne di Rogeno

Grave incidente a Renate: coinvolto un 24enne lecchese, residente a Rogeno. Come riportato da Prima Monza, il 24enne avrebbe perso il controllo della sua moto, forse a causa dell'alta velocità, invadendo la corsia opposta di marcia e andando a schiantarsi contro un'Audi A1.

24enne lecchese coinvolto in un grave incidente a Renate

L'incidente è avvenuto in via Cariggi intorno alle 19.30 e a seguito dell'impatto tra i due mezzi il motociclista ha riportato serie conseguenze tanto da essere trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove risulta tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sulla base di quanto emerso dai primi accertamenti il giovane centauro, 24 anni, residente in provincia di Lecco era in sella ad una Ducati Monster quando, probabilmente a causa dell'alta velocità, proprio sulla via Cariggi a Renate, ha oltrepassato la linea continua di mezzeria invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente con una Audi A1 condotta da un 51enne residente a Mariano Comense, che stava procedendo regolarmente sulla propria corsia di marcia.

Motocicletta con targa alterata e senza copertura assicurativa