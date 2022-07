Incidente a San Fermo con ribaltamento: due feriti.

Incidente a San Fermo con ribaltamento: due feriti

Incidente stradale nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 luglio a San Fermo della Battaglia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto si é ribaltata in via Diaz. Due le persone ferite: un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 23.

Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la strada e la Cri di San Fermo che ha trasportato in ospedale, in codice verde per accertamenti, i due coinvolti.