Traffico in tilt

Quattro persone coinvolte tra cui un bambino di due anni.

Incidente a San Siro, schianto tra auto in galleria sulla Regina.

Terribile schianto intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, sulla Statale Regina all'altezza di San Siro. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, si sono scontrate in galleria in località Gaeta.

Quattro le persone coinvolte: un 19enne, una donna di 38 anni e un uomo di 37 ma anche un bambino di due anni. Distrutte le auto e trasportati in codice giallo all'ospedale di Gravedona i feriti. Sul posto sono intervenuti la Croce azzurra di Porlezza, la Cri di Menaggio, un'auto medica e i Vigili del Fuoco.

L'incidente ha bloccato due ore il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia con lunghe code di veicoli fino al momento della loro rimozione resa possibile dal Soccorso Stradale Quadroni.