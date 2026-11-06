Incidente a Senna Comasco: bus finisce fuori strada e resta in bilico

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Incidente a Senna Comasco nella serata di giovedì 5 novembre 2026: un bus finisce fuori strada e resta in bilico lungo una recinzione.

Incidente a Senna Comasco: bus finisce fuori strada

Intorno alle 19.50 c’è stato un intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale in via per Trecallo. A restare coinvolto è stato un bus autosnodato ASF. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente in codice giallo e un passeggero, anche lui soccorso in codice giallo. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Como con tre squadre e autogru in arrivo dal comando dei Vigili del fuoco di Varese.