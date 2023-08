Incidente a Senna Comasco questa mattina, giovedì 10 agosto 2023, in via Rovelli: un pick-up, che procedeva in direzione Navedano, è finito contro il guard-rail della ciclopedonale. Nell'impatto la ruota del mezzo è stata sradicata.

Incidente a Senna Comasco: finisce contro il guard-rail e perde una ruota

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7.45, quando un utente della strada a bordo del suo pick-up è andato a collidere con il guard-rail che divide la strada dalla ciclopedonale. L'impatto è avvenuto proprio all'inizio del guard-rail con la vettura che ha impattato con la parte anteriore destra abbastanza violentemente, tanto da perdere la ruota.

Le cause dell'incidente non sono note, ma sembrerebbe che il conducente avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto la Polizia locale per le procedure del caso e la gestione del traffico.

Quel tratto di via Rovelli

Si sottolinea, ancora una volta, quanto la via Rovelli, e soprattutto il tratto che collega Navedano a Senna Comasco, sia soggetta a incidenti per via dell'alta velocità mantenuta dagli utenti della strada nell'affrontare la curva non curandosi del limite di 50 all'ora. Un pericolo sia per i cittadini che percorrono a piedi la ciclopedonale, sia per gli abitanti della zona.