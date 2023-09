Incidente a Senna Comasco: giovane soccorso in codice rosso

Incidente tra auto e moto questo pomeriggio, lunedì 18 settembre 2023, a Senna Comasco sulla via Canturina nei pressi dell'incrocio con via Trecallo. Non è chiara la dinamica che avrebbe portato l'auto e la moto a scontrarsi, ma quello che è certo è che la peggio l'ha avuta il ragazzo di 22 anni a bordo della Vespa blu.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Como in codice rosso. Una volta valutate le condizioni del ragazzo il personale sanitario ha deciso di traportarlo in ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente, per le rilevazioni del caso e per la gestione del traffico la Polizia locale di Senna Comasco.

Il luogo dell'incidente