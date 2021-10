Incidente a Solbiate con Cagno SIRENE DI NOTTE

cronaca

Gli aggiornamenti da Regione Lombardia.

Ecco cos'è successo nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente a Solbiate con Cagno

Scontro tra auto intorno alle 21, in via Roma. Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha soccorso un uomo di 50 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all'ospedale.

Da segnalare due malori tra Albavilla e Turate. Una caduta al suolo invece a Villa Guardia per un uomo di 28 anni.