intervento dei soccorsi

Quattro i coinvolti trasportati in ospedale.

Incidente a Tavernerio: schianto tra due auto e un furgone.

Un grave sinistro ha visto coinvolte, questa mattina sabato 20 novembre 2021 intorno alle 11.50, due auto e un furgone. Lo schianto si è verificato sulla Statale 342 nel Comune di Tavernerio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Como per mettere in sicurezza l'area e affidare i quattro feriti alle cure degli operatori del 118 che li hanno trasportati in ospedale.