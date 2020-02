Incidente a Tavernerio, uomo precipita al Boletto: interviene l’elisoccorso. E’ successo poco prima delle 18 di oggi, giovedì 27 febbraio 2020.

Coinvolto nell’incidente, poco prima delle 18, un uomo di 63 anni. L’episodio si sarebbe verificato al Sentiero dei Faggi, dove, secondo quanto è stato ricostruito fino a ora, un uomo è precipitato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori in codice rosso: un mezzo della Croce Azzurra di Como e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Triangolo Lariano. Visto il luogo impervio, si è alzato in volo anche l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.