Incidente a Tremezzina e intossicazione etilica a Cantù: interventi da codice rosso SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022 in provincia di Como: quasi contemporaneamente a Tremezzina si verificava un incidente che coinvolgeva due persone, mentre a Cantù un ragazzo di 24 anni veniva soccorso per intossicazione etilica.

Incidente a Tremezzina e intossicazione etilica a Cantù: interventi da codice rosso

Notte da codici rossi quella appena trascorsa. Oggi, venerdì 9 dicembre, poco dopo aver superato la mezzanotte e a distanza di un quarto d'ora l'una dall'altra, sono arrivate due segnalazioni preoccupanti all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza: una proveniva da Tremezzina, la seconda da Cantù, entrambe da codice rosso.

A Tremezzina si è trattato di un incidente stradale con un'autovettura, con a bordo una donna di 41 anni e un uomo di 47. Il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo della stessa per poi finire contro un ostacolo al di fuori della carreggiata. Sul posto l'auto medica e la Croce Rossa di Menaggio, ma, fortunatamente, non sono servite. Infatti, i due non hanno necessitato del trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco.

Il secondo intervento, invece, riguardava un'intossicazione etilica. A farne le spese un ragazzo di 24 anni. La segnalazione, arrivata intorno alle 0.30, ha mobilitato subito la Croce Rossa di Cantù. Tuttavia, anche in questo caso, l'intervento dei soccorsi non si è rivelato poi necessario.

Il luogo dell'incidente di Tremezzina

Il luogo dell'intervento di Cantù