Incidente a Uggiate: investito sulle strisce volontario della Croce Rossa

Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti ieri sera, lunedì 18 luglio 2022, di fronte alla sede della Croce Rossa di Uggiate Trevano. Intorno alle 19.30 infatti è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Croce Rossa Mariano Parisi, 79 anni, storico volontario del comitato uggiatese.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, il volontario era uscito per una passeggiata e si stava recando al comitato per una chiacchierata con i colleghi ma, mentre attraversava sulle strisce pedonali, un'auto è sopraggiunta e lo ha investito, facendolo rovinare sull'asfalto. Da quanto è stato possibile apprendere, ma la dinamica è al vaglio dei Carabinieri, il conducente dell'auto sarebbe stato abbagliato dal sole.

Sentito il colpo sono stati proprio i colleghi della Cri di Uggiate a intervenire. La situazione è apparsa subito drammatica tanto che è stato chiamato l'elisoccorso che ha trasportato d'urgenza l'uomo, in codice rosso, all'ospedale Circolo di Varese. Attualmente sarebbe in coma farmacologico, c'è quindi grande apprensione per lui sia da parte della famiglia che dai tanti amici della Cri.