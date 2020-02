Incidente a Uggiate Trevano scontro tra auto e moto VIDEO e FOTO

Oggi, giovedì 20 febbraio 2020, c’è stato un incidente a Uggiate Trevano poco prima di mezzogiorno.

Incidente a Uggiate Trevano scontro tra auto e moto

Impatto in via Mulini tra una moto e un’auto. Soccorsi allertati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili fuoco di Como, la Sos di Olgiate Comasco e l’automedica. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto la moto, modello Derbi, arrivava da via Mulini, mentre la macchina, una Jeep Renegade guidata da una donna, 34 anni, da via 25 Aprile. I due mezzi si sono scontrati, impattando sulla parte laterale, all’interno della rotonda. Per i rilievi presenti la Polizia locale Terre di Frontiera e la Polizia locale di Colverde. Grande spavento per il motociclista, 20 anni che però è sempre rimasto cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.