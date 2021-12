Incidente a Valbrona: donna resta incastrata in auto, arrivano i Vigili del fuoco

In via Roma

L'impatto intorno alle 8.45 di oggi.

Intorno alle 8.45 di oggi, sabato 18 dicembre 2021, si è verificato un incidente a Valbrona con un'auto che è finita fuori dalla strada.

Incidente a Valbrona: donna resta incastrata in auto

L'episodio è avvenuto in via Roma. Una donna di 41 anni è uscita di strada, andando ad impattare contro la cabina Enel. I Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo ed Erba sono intervenuti sul posto con due squadre che hanno provveduto ad estrarre la ferita. Dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale di Lecco in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i tecnici dell'Enel.